В Красноярске водителя грузовика, сбрасывающего мусор на окраине города, обязали убрать несанкционированную свалку

Нарушителю придется убирать за собой Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Свалку строительных отходов обнаружили на улице Лесопильщиков в Красноярске. Видео с камер наружного наблюдения в региональное министерство экологии и рационального природопользования передали представители одного из предприятий города.

На записи водитель грузовика сбрасывал строительные отходы прямо на землю. Удалось рассмотреть номер машины нарушителя, а вскоре была установлена его личность. Им оказался 35-летний житель краевого центра.

- Инспекторы эконадзора передали материалы по данному делу в суд Кировского района, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Минэкологии. – Нарушителя привлекли к административной ответственности и обязали в течение трех месяцев ликвидировать свалку. Такой вид складирования отходов является грубым нарушением экологического законодательства.

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Обо всех нарушениях природоохранного законодательства можно круглосуточно сообщать по телефону горячей линии Минэкологии края: 8-800-20-11-116.