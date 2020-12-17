Красноярская администрация расторгла контракт с подрядчиком парка в «Солнечном»

Жители "Солнечного" жалуются на отсутствие благоустройства Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска решила отказаться от сотрудничества с подрядчиком «СПК «СФЕРА» по парку в микрорайоне «Солнечный». Об этом в соцсетях сообщила местная жительница микрорайона Ксения Бессонова, приложив фото Решения Управления дорог и блаустройства Красноярска об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. И вот что она написала:

«Вот это поворот. Даже мы не ожидали. Оказывается УДИБ предъявил подрядчику ООО «СПК «Сфера» по поводу песчано-гравийных дорожек и не только. Материал и плотность выполненных дорожек не соответствует требуемому. Многочисленные трещины на поверхности асфальтового покрытия, трещины на лавках, сломанный бортовой камень, отсутствие засыпки песком тротуарной плитки и многое другое. Замечаний масса и многие до сих пор не устранены. Довольно-таки большой перечень претензий, в том числе и на которые мы указали, и как следствие штраф на сумму 21,5 млн. Радует то, что начали спрашивать с подрядчиков по качеству выполняемых работ. Считаю, что данную практику необходимо только усиливать».

Напомним, летом 2019 года Ксения Бессонова дозвонилась на «прямую линию» с президентом и пожаловалась на общее состояние инфраструктуры. После было принято решение разбить в микрорайоне парковую зону по программе «Комфортная городская среда». В этом году было начато строительство парка. Первоначальная цена благоустройства составляла 36 миллионов рублей, позже ее увеличили.

Тем временем жители пятого микрорайона «Солнечного» записали видеообращение для пресс-конференции президента, которая состоится 17 декабря. И снова люди сетуют на отсутствие школы, детского сада и дорог.

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В «Солнечном» проживает больше 70 тысяч человек. В основном, тут новостройки, живут молодые семьи с маленькими детьми. Школы переполнены более чем в три раза, у нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске. Но с социальной инфраструктурой - большие проблемы. Нехватка мест в школьных и дошкольных учреждениях – больше трех тысяч (подробнее).