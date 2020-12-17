Красноярцы снова жалуются на грязный воздух

И снова город укутал смог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске установилась безветренная и морозная погода и снова люди жалуются на смог и отсутствие видимости. Как пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск специалисты Среднесибирского УГМС, степень загрязнения атмосферы за сутки оценивается по значениям СИ (это стандартный индекс – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любой примеси, деленная на соответствующее ПДК). Сейчас характеризует степень кратковременного загрязнения.

Это подтверждают и датчики общественного проекта «Красноярск. Небо» (это экспериментальное оборудование, которое было разработано для получения информации о загрязнении воздуха).

Данные датчиков общественного проекта «Красноярск. Небо» Фото: instagram

Если верить этим показаниям, то самая тяжелая ситуация складывается в микрорайоне «Живем». Смог окутал проспект Свободный, Северный, Южный берег, а также улицы Павлова, Юности, Карла Маркса и Копылова. Но информация очень быстро меняется.

Добавим, что на 17 декабря синоптики прогнозируют ветер южной четверти 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ожидается от -5 до -7 градусов. На дорогах гололедица.