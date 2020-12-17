В Хакасии мать оставила трех детей дома одних и пропала на неделю

Несколько дней старшие брат и сестра сами заботились о младшем ребенке Фото: Мария ЛЕНЦ

46-летняя жительница Саяногорска ушла в запой на неделю и забыла о своих детях. Их у нее трое - 11,10 и 6 лет. Совершенно случайно стало известно, что они уже несколько дней находятся одни в квартире. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России проводили профилактическую проверку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и выяснили, что дети живут одни, без взрослых.

- Все это время старшая девочка и ее брат самостоятельно посещали школу и заботились о младшем ребенке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Хакасии. - Детей полицейские поместили в реабилитационный центр поселка Майна. Мать вернулась домой спустя неделю. Все это время женщина употребляла спиртные напитки в компании своих знакомых.

По данному факту полицейские сейчас проводят проверку. Скорее всего, после ее окончания, женщину привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Кроме того, решается вопрос о лишении ее родительских прав.