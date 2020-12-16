Жителя Хакасии будут судить за надругательство над двумя 7-летними девочками Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Хакасии будут судить за развратные действия в отношении двух 7-летних девочек. Следствие по делу уже завершено, осталось дождаться решения суда. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что преступление в отношении детей произошло в Орджоникидзевском районе в октябре этого года. 62-летний обвиняемый подъехал на тракторе к дому своего соседа, чтобы вернуть инструменты. В это время возле ворот играли две семилетние девочки.

Сосед предложил им прокатиться на тракторе, но не обеим сразу, а по очереди. Сначала он увез одну в поле. Там, говоря языком уголовного кодекса, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Затем сделал это с другой девочкой. О случившемся вскоре стало известно, в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. До суда он находится под стражей.