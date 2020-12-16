«А кто медведь?» Красноярский музыкальный театр приглашает на заключительную премьеру декабря

Красноярский музыкальный театр приглашает на заключительную премьеру декабря. Фото: пресс-служба театра

Если вы еще не знаете историю безутешной молодой вдовы-помещицы, у которой буйный сосед требует незамедлительно вернуть долги покойного мужа, вам наверняка нужно побывать в Красноярском музыкальном театре на следующей неделе, 22 и 23 декабря.

Это же классика по мотивам произведений Антона Чехова, которая станет заключительной премьерой декабря. Постановщики внесли в нее элементы фарса и гротеска, а целые истории из жизни героев изложили в музыкальных номерах. А еще там есть суматоха, расписки, угрозы и дуэли – в конце концов во все это вмешивается любовь.

- У нас получился спектакль в спектакле, сотворение сценического действия перед публикой. На глазах у зрителей оживают персонажи картин, а режиссер старается направить действие в нужное русло. Он пытается управлять артистами. Но для меня в данной пьесе еще стояла важная задача – чтобы зритель не потерял основную нить, которую несет Антон Павлович Чехов, – рассказывает режиссер-постановщик заслуженный артист России Владислав Питальский.

Добавим, что накануне новогодних праздников команда театра подготовила своим зрителям сюрпризы:

- 22 декабря пройдет розыгрыш пригласительного билета на праздничную программу «Новогодний калейдоскоп». Эти билеты раскупают очень быстро, а кто не успел, сможет попытать удачу и провести вечер накануне Нового года в Самом Музыкальном.

- 23 декабря зрители пообщаются с режиссером постановки Владиславом Питальским. Поделятся с ним своими впечатлениями, зададут вопросы, а кто-то даже получит в подарок афишу с автографами артистов, занятых в постановке.

Приобрести билеты на премьеру можно в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.