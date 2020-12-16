Жительница Хакасии к Новому году вместо итальянских платьев получила спецовки Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Хакасии к Новому году вместо роскошных итальянских платьев получила спецовки. Разочарование ее было так велико, что женщина прямиком направилась в полицию вместе с содержимым коробки, полученным ею на почте.

В пресс-службе полиции Хакасии рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой курьезно-криминальной истории. Женщина нашла в социальной сети объявление о продаже итальянской одежды. Реклама была заманчивой: наряды чуть ли не от кутюр, а цена такая, что нельзя мимо пройти. Оформила заказ на два платья.

Посылка пришла довольно быстро. Женщина оплатила ее на почте наложенным платежом в размере 3380 рублей. А потом вскрыла. Вместо платьев там лежали два комплекта спецодежды – брюки с рубашками. Да еще далеко не самого лучшего качества.

В полиции завели уголовное дело, продавца найдут и накажут. Но гражданам совет, чтобы не было подобных разочарований: внимательно выбирайте интернет-магазины, ведь за дешевыми ценами там наверняка кроются мошенники.