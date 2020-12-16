В Красноярске умер один из пострадавших от взрыва самогонного аппарата Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что сегодня, 16 декабря, скончался один из двух пострадавших при взрыве самогонного аппарата. Несмотря на усилия врачей ожогового центра краевой больницы, термические травмы у пожилого мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Вторая пострадавшая, пожилая женщина, находится в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне, 15 декабря, около 16:50 часов в одной из квартир пятиэтажки на улице Парашютной прогремел взрыв. По предварительной версии владельцы квартиры гнали самогон, неожиданно аппарат разнесло. Взрывной волной снесло стену, выбило стекла. Без угрозы обрушения здания.

Прибывшие спасатели эвакуировали 7 человек. Еще 30 жильцов эвакуировались самостоятельно. После обследования помещений им разреши вернуться домой.

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