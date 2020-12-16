В Красноярске из-за судебного пристава бюджет недосчитался более миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по вине судебного пристава бюджет недосчитался более миллиона рублей. Уголовное дело было заведено по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

Предварительная версия такова: еще летом 2018 года женщина работала в отделе судебных приставов по Свердловскому району, причем занимала определенную руководящую должность. По неким своим соображениям она подмахнула подпись руководителя одного из отделов полиции района. А потом дала поручение своим подчиненным окончить более 1,6 тысяч исполнительных производств.

Причем тут отдел полиции: дело в том, что именно он был взыскателем по тем самым исполнительным листам, а должниками были граждане, на которых наложены административные штрафы. Сотрудники ничего не подозревали, указ выполнили, исполнительные производства закрыли. В результате бюджет лишился более 1 миллиона рублей. Уголовное дело расследует следственный комитет.