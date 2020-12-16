Сибирский энергетический форум-2020 пройдет в онлайн формате. Фото: Антон Петров

Крупнейшая на территории Сибири и Дальнего Востока площадка по обсуждению самых актуальных вопросов энергетической отрасли будет работать в Красноярске с 16 по 18 декабря 2020 года.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края было принято решение о проведении форума в онлайн режиме.

Участие в мероприятии примут представители органов исполнительной и законодательной власти регионов страны, ведущих предприятий энергетической отрасли, научно-образовательных учреждений, отраслевых объединений. Традиционно в форуме будут представлены все крупнейшие предприятия нашего региона: Сибирская генерирующая компания, Россети, Русгидро, Красэко, Красноярсккрайгаз и другие компании.

Деловая программа мероприятий форума включает в себя 13 крупных дискуссионных площадок и круглых столов, часть которых состоится в рамках VII международной научно-прикладной конференции по альтернативной энергетики и молодежной площадки «Энергия».

Фото: Антон Петров

Откроется форум 16 декабря пленарным заседанием «Стратегические вопросы развития энергетики края». С приветственными словами выступят заместитель председателя Правительства Красноярского края Николай Зуев и депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев. В пленарном заседании примут участие министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев, советник Губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко, председатель Правления Союза предприятий ЖКХ и энергетики Александр Коваль, президент Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Николай Бугаенко.

На форуме будут обсуждаться самые актуальные вопросы, стоящие перед отраслью: текущие проблемы и перспективы развития тепло- и электроэнергетики Сибири, изменения в законодательстве ТЭК, внедрение возобновляемых источников энергии, вопросы тарифного регулирования.

Участие в работе форума могут принять все желающие.

Для подключения к онлайн-трансляции необходимо пройти на сайт: https://roscdp.ru/webinar.php/