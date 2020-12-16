На пост мэра Норильска по второму кругу выдвинулись 4 кандидата Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Норильск встретит новый год без нового мэра. Бывший глава города ушел в отставку летом этого года. Исполняющим обязанности до выбора нового руководителя стал Николай Тимофеев. Именно ему пришлось подводить итоги 2020 года, разрабатывать и принимать бюджет. Когда же будет избран мэр без приставки «и.о». Этот вопрос должен был решиться еще 30 октября. Свои заявки в городской Совет подали восемь кандидатов. Но незадолго до начала конкурсного отбора семь из восьми отказались от своего решения и отозвали заявления.

Новая дата, когда депутаты планируют определиться с выбором главы Норильска, 26 января. По информации ИА «Запад24» на сей раз на конкурс заявились уже 4 кандидата. Это Сергей Ткаченко из команды «Норникеля», депутат Горсовета и председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев, директор компании «Северная вода» Денис Каминский и гендиректор одной из управляющих компаний Виктор Калинин. Более подробную информацию от пресс-службы Норильска нашим коллегам пока получить не удалось.