В красноярских школах родители оценили качество питания

Фото: ИВАНОВА Диана

В 2020 году вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы (1- 4 классы). Чтобы усовершенствовать систему контроля за питанием в общеобразовательных учреждениях, в Красноярске было создано МАУ «Центр питания». Питание в школах проверяют браккеражные комиссии и родительские комитеты. «Центр питания» запустил еще одну форму контроля - так называемые «Завтраки с директором», где родители могут, встретившись за одним столом с организаторами питания и руководством школ, попробовать и оценить то, что едят их дети, а также задать интересующие вопросы. Такой способ позволит найти новые способы взаимодействия между организаторами питания и родителями.

- Часто жалобы на организацию питания в школах возникают из-за непонимания. Родители не участвуют в процессе приготовления пищи, не видят, как она готовится, не пробуют ее. И пишут жалобы на основании ощущений ребенка. Но многие отзывы детей связаны не столько с качеством питания, сколько с пищевыми привычками, сформированными в семье. Ребенок не ест то, это. Более того, не во всех семьях едят горячее, чаще на бегу и всухомятку. А ребенок приходит домой и говорит, что ничего не ел, потому что невкусно. Поэтому мы организовали такой формат встреч – завтрак с директором, чтобы родители увидели весь процесс – как и что подают, как накрывают, какая еда на вкус, - рассказал директор МАУ «Центр питания» Сергей Брусников.

16 декабря «Завтрак с директором» прошел в двух школах Красноярска. В микрорайоне Солнечный в школе №144 родители, руководство школы, Сергей Брусников и журналисты позавтракали овсяной кашей с ягодами, хлебом и компотом. А в школе №32 на Красной Армии,19 младшеклассники получили на завтрак омлет, хлеб, масло, сыр и чай с молоком.

Фото: ИВАНОВА Диана

В каждой школе детей кормят по цикличному меню, которое разрабатывается на 10 дней.

- Конечно, у всех ребят вкусы и пищевые пристрастия разные. Кто-то любит творожную запеканку и просит ее каждый день, кто-то любит омлет. Сосиски с макаронами любят все, но кормить этим блюдом детей каждый день мы не можем. Цикличное меню разрабатывает комбинат питания, с которым мы работаем, утверждает Роспотребнадзор, - отметила директор школы№32 Татьяна Руднева.

МАУ «Центр питания» вместе с организаторами питания в школах (поставщиками услуг) разрабатывают новое цикличное меню с учетом особенностей региона. Например, в Сибири наблюдается недостаток йода, поэтому в меню будет больше продуктов блюд с содержанием йода. По словам директора МАУ «Центр питания», такое меню в школах будет запущено уже с 11 января 2021 года.

Отметим, что на сегодняшний день три поставщика осуществляют поставку продуктов питания в 103 образовательных учреждения. ООО «РИЧ» отвечает за правобережье, ООО «Кулинар» и ООО «Развитие» - за учреждения левого берега. Сейчас в школах действуют два меню основное и на выбор (через раздачу).