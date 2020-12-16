Лучшие студенты Красноярского ГАУ стали именными стипендиатами Россельхозбанка

Студенты Красноярского государственного аграрного университета в торжественной обстановке получили сертификаты на именные стипендии от Россельхозбанка.

Открыла официальную церемонию ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова. которая выразила уверенность в том, что стипендии Россельхозбанка станут для студентов хорошим поощрением и поддержкой.

Реализуемая уже 2 года стипендиальная программа Россельхозбанка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов подведомственных Минсельхозу аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса. С начала учебного года количество стипендиатов увеличилось до 396, а размер ежемесячной стипендии составляет 12 500 рублей в месяц.

«Россельхозбанк выделяет премиальный фонд для талантливых студентов-аграриев. Для получения стипендии обучающиеся должны иметь отличные оценки и вести активную научно-исследовательскую работу. В этом году количество стипендиатов увеличилось, что показывает рост потенциала наших студентов», – прокомментировала ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова.

«Мы благодарим Россельхозбанк за поддержку наших талантливых ребят. Университет давно и плодотворно сотрудничает с Красноярским филиалом банка, и очень приятно, что наше взаимодействие с годами только укрепляется», – отметила директор Института экономики и управления АПК Зинаида Шапорова.

По словам директора Красноярского филиала Россельхозбанка Натальи Михайловой, главное – не диплом об окончании заведения, а знания, полученные за годы учебы. «Прекрасно понимаем, что инвестиции в будущие кадры необходимы для дальнейшего процветания банка. Желаю студентам удержать высокую планку и в дальнейшем успешно реализоваться в профессии», - резюмировала Наталья Михайлова.