Депутаты не договорились: прямые выборы главы города Красноярска не вернутся

Прямые выборы главы города Красноярска не вернутся Фото: ИВАНОВА Диана

Прямые выборы главы города Красноярска пока не вернутся. Члены Общественной палаты города предложили депутатам Горсовета пересмотреть процедуру избрания градоначальника в начале декабря этого года. По их мнению, нынешняя процедура не отражает принципы прав и свобод Конституции РФ. Общественники настаивают, что нужно учитывать мнение красноярцев, сообщает «ТВК Красноярск».

Сегодня, 16 декабря, состоялась очередная сессия Горсовета, депутаты отклонили предложение. По итогам голосования «против» высказались 7 человек, «за» – 15. И 10 – воздержались, сообщил на своей странице в Фейсбуке депутат Семен Сендерский.

Добавим, что в настоящее время процедура выборов такова: кандидаты представляют программу развития города, депутаты ее рассматривают, оценивают. Побеждает тот, кто набирает большинство баллов. Таким образов был избран и нынешний мэр Сергей Еремин.