Сибирские святыни и рождественские подарки: в Красноярске пройдет выставка «Сибирь православная. Рождество»

Фото: Красноярская ярмарка.

Накануне главных зимних православных праздников, Рождества Христова и Крещения Господня, все христиане выбирают и дарят подарки своим родным и близким. На зимней выставке будет представлен огромнейший выбор православных подарков, изделий ручной работы, а также монастырской продукции к праздничному столу: продукты Греции и Афона, ладан и масла из святых мест, колокольчики, нательные крестики, четки, календари, рождественские товары, православная литература от ведущих издательств и многое другое. В Красноярск приедут представители более 130 монастырей и храмов из России и других стран. Традиционно участвует в православной ярмарке и издательский дом «Комсомольская правда». На стенде Е109 при покупке газеты — путеводитель «Святыни Красноярского края» в подарок! А при покупке двух книг из серии «Великие святые», третья книга – в подарок.

На выставку привезут особо чтимые святыни красноярской земли. Все верующие красноярцы и гости города смогут увидеть их в отдельных залах, помолиться, поставить свечи.

Помимо этого, на выставке-ярмарке состоится VI Фестиваль духовной и патриотической песни «Сибирские купола», который объединит исполнителей, поэтов, музыкантов со всей Сибири.

Концерты фестиваля

17 декабря, 14.00-16.00

Творческая мастерская Светланы Сибирской: концертная программа духовных и патриотических песен «С грядущим Рождеством!

Концерт-презентация фестивального аудио-диска «Сибирские купола».

19 декабря, 14.00-16.00

Творческая мастерская Светланы Сибирской: концертная программа «Поют Енисейские барды»

Музыкальное приветствие из Емельяновского района.

20 декабря, 14.00-16.00

Творческая мастерская Светланы Сибирской: концертная программа духовных и патриотических песен «С грядущим Рождеством!

Специальные гости фестиваля - студенты-вокалисты Красноярского Института искусств.

Выставка-ярмарка «Сибирь православная. Рождество» проводится по благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

17 – 23 декабря, с 10.00 до 19.00

Вход свободный.