Жителя Красноярска за содействие терроризму на 2 года лишили интернета Фото: Мария ЛЕНЦ

Жесткое наказание получил 24-летний житель Красноярска за то, что размещал в интернете противозаконную информацию. В июле 2019 года он со своей персональной страницы в социальной сети сделал комментарии к чужим постам, где оправдывал терроризм и призывал к террористической деятельности. Эксперты доказали, что там содержались призывы к уничтожению инакомыслящих, в том числе то религиозным и национальным мотивам.

Чуть раньше, с января по февраль 2019 года он же пытался склонить к этому же 20-летнего жителя Лесосибирска, и тоже через соцсети. Это установили сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. В суде удалось доказать вину молодого человека. И вот приговор: 2 года он просидит в тюрьме, оставшиеся 4 года будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. А когда выйдет на свободу, ему нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с доступом в интернет, целых 2 года.