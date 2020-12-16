В Красноярском крае с начала года собаки покусали 5,7 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за 11 месяцев жертвами нападений животных стали 5 759 человек. Из них 42 человека – от диких животных. Уточним: это люди, которые обратились за медицинской помощью. А ведь бывают случаи, когда обходятся лишь собственной аптечкой, не заботясь о последствиях. Главной проблемой после раны, нанесенной зубами животного, может стать бешенство.

По информации регионального управления Роспотребнадзора случаи бешенства среди домашних и диких животных в этому году регистрировались в 14 населенных пунктах края, это: Игарка, Минусинск, Рыбинский, Курагинский, Иланский, Новоселовский, Уярский, Балахтинский, Краснотуранский, Абанский, Емельяновский, Ужурский, Идринский, Эвенкийский районы. Из них 11 случаев – дикие животные, в основном лисы. Собаки и кошки – 10 случаев.

Специалисты предупреждают, что бешенство – это острая зоонозная инфекция, которая несет с собой тяжелое поражение нервной системы и летальный исход. Если произошло нападение животного, нужно немедленно обратиться к врачу. Причем не нужно списывать на то, что внешне кошка или собака выглядели и вели себя нормально: возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания.