Под Красноярском рабочие обокрали работодателя на 400 тысяч рублей. Фото: пресс-служба полиции

Под Красноярском рабочие обокрали работодателя на 400 тысяч рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Произошло все в деревне Старцево Емельяновского района. Местный житель нанял двух мужчин из Лесосибирска, чтобы они поработали у него на даче. Одному из них – 34 года, другому 46. К слову, ранее один из рабочих уже имел проблемы с законом, был судим за имущественные преступления.

Рабочие жили на даче. Какую работу они выполняли, не уточняется. А потом вдруг исчезли. Хозяин приехал и обнаружил, что у него пропали 2 телевизора, фотоаппарат, фотооборудование, золотые кольца и мужские куртки. Итого на 400 тысяч рублей. Подозреваемых обнаружили в Лесосибирске. Часть вещей они уже успели продать, а часть находились в квартирах. Имущество вернули владельцу, а оба подозреваемых сейчас находятся под стражей, ждут суда.