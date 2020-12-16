ВТБ открыл новый офис в Лесосибирске

В Лесосибирске состоялось открытие нового офиса ВТБ. Он стал первым самостоятельным подразделением банка для частных и корпоративных клиентов в этом городе.

Операционный офис ВТБ, соответствующий современным стандартам, находится по адресу г. Лесосибирск, 5 мкрн., д.26. Открытие подразделения банка в самом центре города, где расположены основные объекты инфраструктуры, будет способствовать удобству и доступности банковских услуг для жителей и гостей города.

В новой точке продаж клиенты банка могут открыть накопительный счет или вклад, оформить Мультикарту, подать заявку на кредит наличными и совершить иные необходимые операции. Кроме этого здесь можно получить консультацию по вопросам оформления ипотеки, автокредитов и инвестиционных продуктов, а также пройти биометрическую регистрацию. Здесь же можно подключиться к web-версии ВТБ-Онлайн и в дальнейшем получать большинство банковских услуг дистанционно.

Представители среднего и малого бизнеса в офисе могут зарегистрировать бизнес, открыть расчетный счет, оформить услугу дистанционного обслуживания, подать заявку на кредит или банковскую гарантию, заключить договор торгового эквайринга, выпустить корпоративную карту. Специалист банка проконсультирует по всем возможностям ВТБ для успешного ведения бизнеса, в том числе, поможет получить доступ в личный кабинет «ВТБ Бизнес Онлайн» для того, чтобы в дальнейшем управлять финансовыми потоками через сайт или мобильное приложение.