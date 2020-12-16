В Хакасии завели уголовное дело на уклониста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии завели уголовно дело на 20-летнего жителя Черногорска. Молодого человека подозревают в уклонении от призыва на военную службу, при том, что законных оснований на отсрочку или освобождение у него нет.

Расследует уголовное дело СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия известно, что подозреваемый состоит на воинском учете. В этом году он уже дважды получал повестки с указанием явиться в военный комиссариат. Но ни в октябре, ни в ноябре его там не дождались. Стали проверять, вдруг есть какая-то уважительная причина – такой причины не оказалось. Получается, что намеренно избегает медкомиссии.

Что грозим молодому человеку: штраф в размере до 200 тысяч рублей, или штраф в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо до 2 лет принудительных работ, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.