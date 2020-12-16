Вклад «Доход» Банка УРАЛСИБ вошел в Топ-5 выгодных предложений

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных банковских вкладов в рублях в ноябре, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе 5 наиболее выгодных предложений российских банков из Топ-50 по активам – срочный вклад «Доход» с возможностью открытия в Интернет-банке.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, условия капитализации процентов и пролонгации вклада, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные услуги для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада.

Подробнее узнать об условиях вклада «Доход» и о других депозитных продуктах можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Региональная сеть продаж финансовых услуг Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2020 г. насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 527 банкоматов, 520 платежных терминалов.