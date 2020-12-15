На трассе в Красноярском крае мужчину убили за отказ отдать несуществующие деньги. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярского края подкараулил на трассе экспедитора, развозившего товар по торговым точкам. Потребовал деньги, а потом убил – за отказ их отдать, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кровавую расправу он устроил на дороге между Зеленогорском и Заозерным. Подождал, пока появится водитель-экспедитор, остановил его под надуманным предлогом. А потом приказал отдать все деньги, которые были при нем, но получил отказ. Рассвирепев, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил, а потом ударил потерпевшего ножом. Когда жертва потеряла сознание, обыскал весь салон, только денег там не было.

А переживший нападение вскоре умер в больнице – врачам не удалось его спасти. Травмы были слишком тяжелыми. На стрелка завели уголовное дело по признакам статей «Убийство» и «Разбой». Если вина будет доказана, ему может грозить серьезный срок. Расследование уже окончено, материалы отправили в суд для рассмотрения.