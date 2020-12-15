«Выкинул одним ударом»: жителю Красноярска, сбросившему приятеля с балкона пятого этажа, вынесли приговор

Жителю Красноярска, сбросившему приятеля с балкона пятого этажа, вынесли приговор. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В Красноярске вынесли приговор мужчине, который выбросил приятеля с балкона пятого этажа, из-за чего тот разбился насмерть. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Все случилось в июле 2018-го года. Началось с того, что двое знакомых распивали спиртное. В какой-то момент начали ссориться, один кинулся на другого и жестоко избил.

Пострадавший вышел на балкон, преследователь за ним. И там продолжил экзекуцию. Так сильно ударил в плечо, что пострадавший не удержался и упал вниз – с высоты пятого этажа. Травмы оказались тяжелыми, мужчина погиб на месте.

На суде обвиняемый пытался доказать: убивать не хотел. Тем не менее его признали виновным. Приговор был – девять лет лишения свободы в колонии особого режима. Он уже вступил в законную силу.