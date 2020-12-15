В Красноярске приняли профицитный бюджет города

Сергей Еремин. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На сессии городского Совета депутатов утвердили бюджет Красноярска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Над главным финансовым документом администрация города и депутаты работали несколько месяцев. Ранее проект бюджета обсуждался на публичных слушаниях, рассматривался депутатами на «нулевых чтениях» и заседании профильной комиссии.

- В этом году разработка бюджета Красноярска вышла на иной качественный уровень. Организация работы над каждой из 14 муниципальных программ имела свою систему. В итоге совместно с депутатами Горсовета мы сопоставили наши желания и наши возможности. У нас получился сбалансированный финансовый документ. Я бы даже назвал этот документ эволюционным, поскольку нам впервые за несколько лет удалось сформировать профицитный бюджет, - отметил глава города Сергей Еремин.

Бюджет самодостаточный, направлен на повышение качества и улучшение благополучия жизни красноярцев.

В 2021-2023 годах на реализацию федеральных (национальных) проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование» и другие предусмотрены расходы в размере 12,7 млрд рублей.

Сессия Городского совета депутатов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Средства планируется направить на:

- строительство двух школ на 2 830 мест в Октябрьском и Советском районах,

- строительство пяти детских садов на 1 255 дополнительных мест в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах,

- создание 2 пешеходных переходов в Октябрьском и Центральном районах,

- строительство 9 автомобильных дорог в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах,

- благоустройство 20 общественных пространств.

В бюджете полностью сохраняются все социальные гарантии и обязательства перед горожанами. В 2021 году дополнительные меры соцподдержки получат свыше 78 тысяч красноярцев, для чего выделено более 600 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены средства на проектирование, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии (всего 18 объектов). Также продолжится обустройство спортивных площадок на территориях школ и во дворах жилых домов.

Появились в бюджете города на 2021-2023 годы и новации:

- организация бесплатного питания учащихся 1-4 классов и оснащение оборудованием школьных столовых,

- обеспечение охраной зданий образовательных учреждений частными охранными предприятиями,

- капремонт многоквартирных домов по работам, которые не входят в региональную программу: усиление строительных конструкций, фундаментов, наружных стен, покрытий подвалов,

- подготовка Красноярска к празднованию 400-летия: в 2021 году порядка 400 млн рублей направят на благоустройство общественных пространств и знаковых мест города и ряд других мероприятий.

Наталья Фирюлина и Сергей Еремин. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Общие параметры бюджета Красноярска на 2021 год:

- доходы – 36,9 млрд рублей;

- расходы – 36,5 млрд рублей;

- профицит – 0,4 млрд рублей.

- Несмотря на такое трудное время, у нас очень устойчивый профицитный бюджет. Сформирован хороший резервный фонд. С таким бюджетом можно жить, и можно работать. Он, безусловно, будет корректироваться, уверена, что в плюс. Поэтому нужно спокойно выполнять свои обязательства и исполнять бюджет. От того, насколько последовательно он будет исполняться, зависит, насколько он будет эффективен, - подчеркнула Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.