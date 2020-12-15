Зверски избивший девушку в Красноярске попал под уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска, жестоко избивший девушку в подъезде дома на улице Карамзина,23, попал под уголовное дело. Теперь он может сесть на два года, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Напомним, все случилось вечером 14 декабря. На записи с камер у дома и в подъезде видно: за девушкой идет мужчина в капюшоне и медицинской маске. Настигает у лифта, одним ударом сбивает с ног. И, когда пострадавшая оказывается на полу, пинает ее по лицу, животу… После этого убегает, а девушка скрывается в лифте.

После нападения ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Проверку ЧП начала полиция. И вскоре стало известно: назначена судебно-медицинская экспертиза. К тому же возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит реальный срок. Сейчас оперативники угрозыска устанавливают личность нападавшего и его местонахождение.