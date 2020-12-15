МегаФон выпустил для жителей Тывы сим-карты с национальным дизайном

Орнамент Аяк-Хээзи, или «Пиаловый узор». Фото: МегаФон

Компания МегаФон выпустила для абонентов Республики Тыва 10 тысяч сим-карт с нестандартным дизайном. При подключении к сети жители региона получат сим-карту с древним национальным узором. Карты поступили в продажу с 15 декабря и будут распространяться в салонах МегаФона, пока не закончится тираж.

- Мы всегда внимательно относимся к нашим клиентам, изучаем их потребности и знаем, что национальная история и культура очень важна для жителей Тывы. Надеемся, что наш новый проект с уникальным дизайном сим-карт будет так же позитивно воспринят в республике, как и предыдущие подобные инициативы МегаФона: реклама на тувинском и возможность поставить вместо гудка телефона песни на родном языке, - рассказал Евгений Попов, директор Абаканского отделения МегаФона.

При разработке дизайна лимитированной серии сим-карт рассматривали несколько вариантов изображений – «бронзовая пантера», найденная при раскопках на кургане «Аржаан-1», и изображение солнца.

По результатам исследований в фокус-группах был выбран Аяк-Хээзи. Орнамент с древних времен используется для росписи одежды и предметов интерьера, в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве. Аяк-Хээзи, или «Пиаловый узор», включает в себя отражения солнца, луны и созвездия Большой медведицы и считается воплощением гармонии для тувинского народа.

Отметим, что Тыва – единственный регион в Сибири, где реализуется необычный проект. Кроме того, в 2019 году сим-карты МегаФона с национальной символикой выпускались для Северной Осетии, Калмыкии и Амурской области, а в 2020-м – для Якутии.