Где покататься на коньках в Красноярске зимой 2020-2021: откроют почти 200 катков

В Красноярске откроют почти 200 катков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом сезоне в Красноярске откроют больше 200 катков. Где можно будет покататься на коньках, рассказали в пресс-службе мэрии.

Привычных больших катков на острове Отдыха и Центральной набережной нынешней зимой не будет. Это связано с коронавирусными ограничениями.

Зато уже открылась ледовая площадка в Центральном парке. Заливают лед на острове Татышев, там обещают открыть каток 25 декабря. Также заработали «точки» в фанпарке «Бобровый лог» и парке «Сады мечты» на Взлетке.

Планируют открыть катки на стадионах «Енисей», «Локомотив» и «Рассвет», в комплексах «Металлург», «Арена-Север», «Кристалл Арена», «Платинум Арена Красноярск», площадки «Ветлужанка» и O-SKI «СИБИРЯК», но лишь после снятия ограничений. Ведь по указу губернатора оказывать платные услуги на спортивных объектах пока запрещено. На катках комплексов можно только проводить тренировки спортивных групп.

Тем не менее катки есть в шаговой доступности в любом районе Красноярска.