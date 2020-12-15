Объявлены поиски пропавшей в Красноярске матери и четверых детей. Фото: Мария ЛЕНЦ, Поиск пропавших детей - Красноярск.

В Красноярске объявлены поиски исчезнувшей при странных обстоятельствах мамы и ее четверых детей. 24-летняя Олеся Олимзода вместе с дочками не выходит на связь вторые сутки подряд.

- Женщина проживает в поселке Шинников, на улице Борисевича,3, - рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск». – Родственники потеряли с ней связь еще 13 декабря, то есть пошли вторые сутки. Где находятся дети Олеси, а это четыре дочки – им 2, 4, 6 лет, а младшей всего месяц, тоже неизвестно.

КОНКРЕТНО

Приметы пропавшей: на вид 25-30 лет, рост 160 сантиметров, смуглое лицо, черные прямые волосы, светло-карие глаза.

Ориентировка на женщину. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Была одета: красный пуховик.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам известно, куда могла пропасть женщина с четырьмя детьми, звоните 8 (391) 262-11-77 (дежурная часть отдела полиции №4) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Не оставайтесь равнодушными!