Самая длинная горка в крае будет в Дивногорске. Фото: Ася ЖУКОВА

Под Красноярском – в Дивногорске – начали строить самую длинную в крае горку. Она расположится у городского дворца культуры.

70 метров в длину, угол наклона больше 40 градусов, 12 метров в высоту – горка будет также самой крутой. Чтобы ее возвести, из леса привезли 800 кубометров снега, привлекли восемь рабочих.

Открыть горку обещают до Нового года, 25-27 декабря. Приезжайте в гости – покататься! Кстати, вид сверху открывается замечательный.

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