Обеззараживатели воздуха стали устанавливать в подъездах Красноярска

На фото - санитарная обработка подъездов в Красноярске.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В подъездах домов Красноярска начали установку обеззараживателей воздуха. Первые приборы появились в 25-этажках на улице 9 Мая, сообщили в пресс-службе мэрии.
Представители управляющей компании «Красноярская» договорились с фирмой-установщиком. Так что первые обеззараживатели поставили бесплатно. Их разместили в коридорах, через которые каждый день проходят сотни, а то и тысячи людей, жильцов и гостей.
«Места самые, скажем так, контактные и посещаемые, поэтому они и были выбраны», - пояснил директор компании «Красноярская» Сергей Супрун.
Впрочем, установка обеззараживателей – мера дополнительная. Она не отменяет дезинфекцию помещений – мытье полов, дверей, ручек. Приборы должны только усилить эффект.
КОНКРЕТНО
Обеззараживатели могут поставить и в других домах Красноярска. Для этого требуется решение собрания жильцов или совета дома.