Обеззараживатели воздуха стали устанавливать в подъездах Красноярска

На фото - санитарная обработка подъездов в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В подъездах домов Красноярска начали установку обеззараживателей воздуха. Первые приборы появились в 25-этажках на улице 9 Мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители управляющей компании «Красноярская» договорились с фирмой-установщиком. Так что первые обеззараживатели поставили бесплатно. Их разместили в коридорах, через которые каждый день проходят сотни, а то и тысячи людей, жильцов и гостей.

«Места самые, скажем так, контактные и посещаемые, поэтому они и были выбраны», - пояснил директор компании «Красноярская» Сергей Супрун.

Впрочем, установка обеззараживателей – мера дополнительная. Она не отменяет дезинфекцию помещений – мытье полов, дверей, ручек. Приборы должны только усилить эффект.

КОНКРЕТНО

Обеззараживатели могут поставить и в других домах Красноярска. Для этого требуется решение собрания жильцов или совета дома.