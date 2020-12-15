В декабре поезд здоровья будет работать на четырех станциях Красноярского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

В декабре поезд здоровья остановится на четырех станциях Красноярского края. Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» будет оказывать помощь жителям Боготольского и Козульского районов, сообщили на сайте правительства региона.

Пациентов примут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог… Можно будет пройти обследования и получить результаты анализов. И, кроме того, получить консультацию у врачей краевых больниц.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПРИЕМ

Надо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.

ГРАФИК И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

С 8.00 до 18.00.

Каштан (Боготольский район) – 16 декабря; Боготол – 17-19 декабря; Критово (Боготольский район) – 20 декабря; Чернореченская (Козульский район) – 21-22 декабря.

ВАЖНО

Приходите в масках и перчатках, соблюдайте соцдистанцию. При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома.