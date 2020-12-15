В декабре поезд здоровья будет работать на четырех станциях Красноярского края.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В декабре поезд здоровья остановится на четырех станциях Красноярского края. Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» будет оказывать помощь жителям Боготольского и Козульского районов, сообщили на сайте правительства региона.
Пациентов примут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог… Можно будет пройти обследования и получить результаты анализов. И, кроме того, получить консультацию у врачей краевых больниц.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПРИЕМ
Надо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов.
ГРАФИК И РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ
С 8.00 до 18.00.
Каштан (Боготольский район) – 16 декабря; Боготол – 17-19 декабря; Критово (Боготольский район) – 20 декабря; Чернореченская (Козульский район) – 21-22 декабря.
ВАЖНО
Приходите в масках и перчатках, соблюдайте соцдистанцию. При появлении признаков ОРВИ оставайтесь дома.