С экосистемой «Свое Фермерство» от Россельхозбанка ведение агробизнеса стало проще

Ведущий банк для аграриев – Россельхозбанк – разработал экосистему цифровых сервисов «Своё Фермерство» для фермерских предприятий. Это цифровая платформа, в рамках которой объединены все товары, услуги и сервисы для эффективного ведения агробизнеса. Экосистема также позволяет фермерам реализовывать их собственную сельскохозяйственную продукцию через специализированный маркетплейс.

Маркетплейс товаров для сельского хозяйства – это раздел экосистемы, который позволяет пользователям выбирать и приобретать товары для ведения сельскохозяйственного бизнеса от надежных поставщиков и производителей. В экосистеме уже представлено более 10 000 товаров в различных категориях: семена, удобрения, средства защиты растений, сельхозтехника, агрохимия, зерно, корма и многие другие. Для пользователей экосистемы маркетплейс - это прекрасная возможность покупать все необходимое для бизнеса в рамках одной площадки без дополнительных наценок напрямую от поставщиков и производителей.

Сервис поиска и подбора персонала – это сервис, который позволяет аграриям подбирать сотрудников для своего бизнеса, а соискателям – находить работу в сельском хозяйстве. В экосистеме уже представлено более 5 000 вакансий, идет наполнение базы резюме. Сервис телеветеринарии дает фермерам возможность получить квалифицированную ветеринарную помощь в удаленном формате в режиме 24/7.

«Умный» сервис подбора семян поможет в один клик выбрать семена исходя из определенных параметров: регион возделывания, культура и направление использования.

В экосистеме представлены бизнес-сервисы, помогающие предпринимателям эффективно вести свое дело: онлайн бухгалтерия, юридическая помощь, полезные ресурсы для ведения бизнеса. А также финансовые сервисы, представляющие собой облегченную версию продуктового ряда Россельхозбанка. Это возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования и открытие расчётного счета.

Сегодня на площадке «Своё Фермерство» представлено более 20 сервисов для ведения агробизнеса. Ознакомиться с полным перечнем услуг и узнать подробнее про каждую из них можно на сайте Экосистемы.