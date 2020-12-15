Сельская ипотека для жителей Красноярского края и Хакасии теперь доступна от 1,9% годовых

Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели в Россельхозбанке зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний - от 2,2% годовых.

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Обретение нового дома или квартиры – это ни много ни мало шаг в новую жизнь, сделать который сегодня легче, чем когда бы то ни было! Снижение ставки на 0,8 процентного пункта позволит уменьшить кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюджет. Сельская ипотека позволяет без больших затрат обзавестись просторным и качественным жильем, в том числе молодым семьям, у которых нет крупных накоплений», - прокомментировала директор Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Михайлова.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - до 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос - от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/.

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