Отец троих детей сжег себя заживо в своем доме в Туве. Фото: ЦРОК.

Страшная история произошла в Туве: отец троих детей сжег себя заживо в собственном доме. Об этом сообщили в паблике Центра развития общественного контроля (Хакасия) со ссылкой на одного из подписчиков.

По информации источника, трагедия случилась в поселке Каа-Хем Кызылского района. У мужчины осталась жена и трое детей.

Отметим, официального подтверждения или опровержения сведений о гибели человека пока нет. Все, что пока известно: пожар в поселке действительно был.

- 13 декабря поздно вечером в Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка Каа-Хем горит частный деревянный двухэтажный дом, - комментируют в МЧС Республики. - На момент прибытия первого подразделения дом по всей площади горел открытым пламенем. Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства двух пожарно-спасательных частей в количестве 14 человек личного состава и 5 единиц техники. Пожар на площади в 240 квадратных метров оперативно потушен, переход огня на другие объекты не допущено. Для установления причины пожара на месте работали дознаватели пожарного надзора и эксперты пожарной лаборатории.

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