На сколько увеличится маткапитал в Красноярском крае в 2021 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, на сколько увеличится региональный материнский капитал в Красноярском крае в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Итак, со следующего года размер материнского (семейного) капитала в Красноярском крае вырастет на 3,6% и составит 153 158 рублей. Напомним, ранее он был 147 836 рублей.

«Всего на выплаты по региональным материнским сертификатам из бюджета региона предполагается выделить больше 620 миллионов рублей», - подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

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