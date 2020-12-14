Блондинка против рецидивиста: в Красноярске сотрудница полиции задержала грабителя и привела его в отдел

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Елена Паньшина работает инспектором по делам несовершеннолетних. Худенькая бесстрашная блондинка со стальным характером, да еще обладающая даром убеждения. В этом очередной раз убедились ее коллеги, когда она привела, чуть ли не за руку дерзкого грабителя.

Дело было так. Днем в полицию поступила ориентировка. Покупатель схватил с прилавка бутылку крепкого алкогольного напитка и убежал. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Со слов продавца была составлена ориентировка.

Вечером того же дня инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Елена Паньшина обходила участок и заметила подходящего под ориентировку мужчину.

Елена Паньшина работает инспектором по делам несовершеннолетних Фото: МУ МВД России «Красноярское»

- Миниатюрная хрупкая девушка смогла остановить ранее судимого 29-летнего красноярца и самостоятельно доставить в отдел полиции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В кабинете следователя мужчина сознался в очередном преступлении. В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по 61 статье «Грабеж». Украденная бутылка может стоить ему до 4 лет лишения свободы.