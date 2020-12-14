Павел Борзых Фото: правительство края

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края стал Павел Борзых, который ранее значился исполняющим обязанности в этой должности. Губернатор Александр подписал соответствующий указ и уже провел рабочую встречу с руководителем ведомства.

Среди поручений главы региона прозвучали такие моменты: продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга, продолжать работу с крупными промышленными предприятиями в части выполнения ими обязательств по снижению экологической нагрузки на окружающую среду. Также обсуждался вопрос о необходимости перехода к более цивилизованной форме утилизации отходов ТБО через раздельный сбор мусора, сортировку и дальнейшую переработку.

Губернатор и министр провели рабочую встречу Фото: правительство края

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, Павел Борзых с 2008 по 2019 год работал в Дирекции по особо охраняемым природным территориям региона. Затем получил назначение заместителя министра экологии и рационального природопользования региона.