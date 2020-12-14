«Ребенок не спит от боли, мама мучается»: в Хакасии задержан 75-летний водитель, сбивший девочку и ее бабушку на «зебре»

Водитель сбил пешеходов и скрылся Фото: МВД Хакасии

Рано утром 9 декабря в хакасском селе Белый Яр под колеса иномарки попала 11-летняя девочка и ее бабушка. Виновник происшествия скрылся и был объявлен в розыск.

Прошло чуть более суток и предполагаемого нарушителя задержали. Им оказался 75-летний житель Абакана. Мужчина пояснил, что не заметил пешеходов. Он признался, что при проезде по «зебре» почувствовал удар в левую сторону автомобиля, после обнаружил, что оторвано левое зеркало заднего вида. В соцсетях некоторые сразу начали пенять на возраст, мол, дедушка мог и на самом деле не заметить. Вот что ответила мама пострадавшего ребенка:

«Знаете, я всегда относилась с уважением к людям старшего возраста, но тут! Мне все равно, сколько ему лет! Мой ребенок не спит ночами от боли, моя мама мучается на каждом вдохе и выдохе, а он даже извиниться не соизволил! Не заметил такого удара?! Притом улетев, кстати, с его слов, со скоростью 40 км/ч!!!! на приличное расстояние вышел и осмотрел автомобиль (зафиксировано камерами)!!!! А люди, да какая разница, я по другой дороге назад уеду и все. Что ж он не вернулся посмотреть, где зеркало, что вообще задел, раз не сразу понял?! Извините за сумбурный набор слов, эмоции зашкаливают!».

После прозвучали предположения, что за рулем мог находиться даже не владелец машины.

«Скорее всего, за рулем был сын или внук. Старики в таком возрасте очень совестливые, что ли им бы воспитание не позволило уехать. Подумали, дед пожил (а у кого то, сына /внука) еще вся жизнь впереди».

Выяснять, кто на самом деле был за рулем иномарки в момент ДТП, предстоит правоохранительным органам. Тем временем, Госавтоинспекция Хакасии благодарит всех тех, кто помогал в розыске скрывшегося водителя.

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