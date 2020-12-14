На Красноярский край обрушится сильный ветер

На Красноярск надвигается сильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

15 декабря в Красноярском крае ожидается сильный ветер. Об этом предупредили специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют во вторник в центральных районах региона метель, порывы западного ветра 15-20 метров в секунду.

Жителям края необходимо во время непогоды соблюдать меры безопасности.

- Если находитесь на улице, то держитесь держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, также не нужно парковать рядом с ними автомобили.

- Обходите стороной линии электропередач, не подходите к оборвавшимся электропроводам.

- Лучше ограничить (а то и вовсе отменить) проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

ВАЖНО

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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В Красноярске 14 декабря по данным специалистов Среднесибирского УГМС, будет облачно с прояснениями, до -6 градусов и снег, к ночи похолодает до -11 градусов. Ветер юго-западный, на дорогах гололедица. Во вторник, 15 декабря, ожидается до -4 градусов, снегопад. В темное время суток до –16 градусов, осадки прекратятся (подробнее).