Красноярские школьники собрали более 100 кг корма для бездомных животных

Школьники собрали 100 кг корма собакам из приюта. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Ученики школы №53 Ленинского района Красноярска в рамках акции «Помоги хвостикам» собрали более 100 кг сухого корма, круп, миски, поводки и игрушки для бездомных животных приюта «Ковчег надежды». Для перевозки собранного потребовалось три автомобиля.

В акциях в поддержку приюта ребята участвуют третий год. Они уже делали электронные дневники для собак, чтобы помочь им найти новых хозяев и собирали теплые вещи, чтобы утеплить будки.

Для привлечения внимания десятиклассники нарисовали плакат с призывом ко всем неравнодушным. И практически ежедневно в волонтерский штаб стали приносить крупы, сухой корм, игрушки и другие вещи, необходимые в уходе за животными. Сейчас в приюте находится 100 собак. Корма, который привезли сегодня, четвероногим постояльцам приюта, хватит примерно на месяц.

В приюте «Ковчег надежды» содержится 100 собак. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В департаменте городского хозяйства отмечают, если есть желание помочь бездомным животным, то лучше сделать это через приюты. Можно даже самим прийти в приют и поиграть с собаками, уточнить, чем можно помочь. Ни в коем случае не нужно кормить бездомных собак на улице, тем более возле социальных детских учреждений. Получая кормовую базу собаки, начинают чувствовать себя хозяевами на этих территориях, и это может быть опасно.

Также специалисты просят не мешать работать бригадам отлова. Сейчас не применяют жестокие действия по отношению к животным – это уголовное преступление. Собак отлавливают гуманным способом и отвозят в пункт передержки, где их лечат, ставят прививки и стерилизуют. А после, если собаки неагрессивные, возвращают в среду обитания.

В городских приютах всегда рады волонтерам. Люди могут помочь кормами, вниманием, деньгами, а также просто принять участие в уборке, прогулках и уходе за животными. Также у посетителей приюта есть возможность найти себе четвероногого друга, и забрать его домой.

Если и вы хотите помочь приюту «Ковчег надежды», можно связаться с сотрудниками приюта в группе https://vk.com/club138680271.