Красноярцев приглашают на елочные базары

В Красноярске заработали елочные базары Фото: Мария ЛЕНЦ

С 14 декабря в Советском районе Красноярска заработали елочные базары. В Кировском, Свердловском и Центральном районах новогодняя торговля стартует с 15 декабря, в Октябрьском районе - с 18 декабря, в Железнодорожном - с 20 декабря. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе администрации города.

Новогодние ели, лапник, а также елочные украшения, сувениры можно будет приобрести на 38 официальных точках продаж. Ознакомиться с ними можно на сайте мэрии.

Добавим, что больше всего елочных базаров будет в Советском районе (12) и Октябрьском (11). Завершат работу все елочные базары только в канун праздника - 31 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае начали охранять елки от незаконных рубок

Уже традиционно в декабре в усиленном режиме начинают работать мобильные группы по охране молодых хвойных деревьев в лесах. В лесничествах края пройдут совместные рейды инспекторов министерства лесного хозяйства, лесной охраны и полиции. Главная задача – сохранить молодые деревья от попадания на елочный базар. Специалисты лесничеств уже подобрали лесные участки, на которых будет разрешена заготовка праздничных елочек (подробнее).