В Красноярск прибыли 30 автобусов марки ЛиАЗ из Москвы

В краевой центр прибыли автобусы из Москвы Фото: администрация города

Красноярских пассажиров будут возить по городу 30 современных автобусов марки ЛиАЗ, которые были переданы правительством Москвы Красноярску и прибыли в ночь на 14 декабря. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5, низкопольные и оборудованные аппарелью для перевозки маломобильных пассажиров.

- Прибывшим автобусам предстоит пройти необходимую подготовку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск. – Это техническое обслуживание, брендирование, постановку на учет. В скором времени они выйдут на городские маршруты.

Добавим, что ранее муниципальный парк пополнили 30 автобусов, которые уже следуют по маршрутам с номерами: 11, 49, 52, 55, 56, 64 и 87. В настоящее время проводятся переговоры о передаче краевому центру еще десяти автобусов.

В целом за последние два с половиной года муниципальные и коммерческие перевозчики обновили подвижной состав своих парков на 397 автобусов и 2 троллейбуса. Из них 145 единиц – это абсолютно новые машины с завода-изготовителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый автобусный маршрут запустят в Красноярске

В красноярский микрорайон Солонцы-2 запустят автобусный маршрут. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это произойдет во втором полугодии 2020-го, после того как будут окончено строительство дорог. Автобусы станут ходить по схеме: Покровский – Чернышевского – Мужества – Шахтеров - 9 Мая – Авиаторов - Северное шоссе - ЖК «Ясный». И обратно: ЖК «Ясный» – Северное шоссе – Авиаторов – 9 Мая – Шахтеров – Мужества – Чернышевского – Покровский (подробнее).