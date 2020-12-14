ВТБ: россияне увеличили спрос на горнолыжные курорты перед новогодними каникулами

Траты россиян на отдых на горнолыжных курортах в преддверии новогодних праздников резко увеличиваются. Бронирование гостиниц в конце ноября-начале декабря, в частности, в Горном Алтае выросло в 3,5 раза, в Сочи - в 1,5 раза. При этом спрос россиян на отдых в Москве и Санкт-Петербурге во время каникул в этом году заметно сократился – бронирование гостиниц показывает результаты соответственно в 1,5 раза и на треть меньше, чем в прошлом году. Туристы ищут альтернативные регионы для встречи Нового года.

Специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ провели исследование трат россиян на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники. Анализировались регионы, которые традиционно пользуются наибольшей популярностью среди россиян в зимние каникулы. В качестве расчетного периода рассматривалась вторая половина ноября – первая декада декабря, когда бронирование мест отдыха достигает своего пика. Общий объем потраченных средств за этот период составил около 600 млн рублей.

Особое внимание россияне в этом году уделяют российским горнолыжным курортам, которые в силу недоступности зарубежных трасс ожидают пика популярности. Спрос на гостиницы Горного Алтая вырос по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – на треть. На бронирование гостиниц в Сочи на новогодние каникулы россияне, по статистике эквайринга ВТБ, уже потратили свыше 120 млн рублей – на 53% больше, чем за этот же период годом ранее.