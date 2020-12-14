Стало известно, что стал новым руководителем управления архитектуры в Красноярске

Стало известно о новом назначении в мэрии Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе красноярской администрации озвучили, что стал новым руководителем управления архитектуры администрации Красноярска. Это Юлия Соловарова. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, распоряжение о ее назначении подписал глава города Сергей Еремин.

Что известно о новом руководителе? Юлия Александровна имеет высшее образование по специальности «Архитектура». Ранее работала в МКУ «Управление капитального строительства» в должности заместителя руководителя. Весной 2019 года была назначена заместителем руководителя управления архитектуры - главным архитектором Красноярска. С августа 2020 года исполняла обязанности руководителя управления. По всей видимости, проявила себя хорошо. И вот сейчас официально вступит в должность.

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