«COVID забрал и его»: в Красноярске умер профессор медицинского университета врач-уролог Федор Капсаргин

Федор Капсаргин и Егор Корчагин Фото: соцсети

В Красноярске от коронавируса умер профессор КрасГМУ, врач – уролог Федор Капсаргин. За его жизнь боролись полтора месяца, но болезнь оказалась сильнее. Об этом на своей странице в Facebook написал главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин:

«Сегодняшний день начался трагическим известием. Полтора месяца мы боролись за жизнь нашего коллеги - профессора Капсаргина Федора Петровича. Ночью он ушел из жизни. COVID забрал и его… Необычайно светлый человек, профессионал своего дела. Он служил людям и боролся за их жизни. Очень горько… Простите нас, Федор Петрович. Светлая память…».

Федор Капсаргин работал в краевой больнице и профессорской клинике медицинского университета. В ноябре ему исполнилось 57 лет. Для многих известие о смерти доктора стало настоящим шоком. И вот что сейчас пишут в соцсетях:

«Отзывчивее человека я не знаю! Он всегда приходил на помощь. Не так давно лично делал мне операцию! Жалко тяжело и грустно! Светлая память!».

«Очень жаль, соболезнование родным и близким. Знакома с Федором Петровичем с 1993 года, тогда он еще работал в урологическом отделении БСМП. Буквально, спас мне жизнь».

Добавим, что на сегодняшний день в Красноярском крае коронавирусная инфекция уже унесла жизни 1370 человек.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким Федора Капсаргина.