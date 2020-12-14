В центре Красноярска произошел пожар в деревянном доме

Дом загорелся в третьем часу дня Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

13 декабря в центре Красноярска произошел пожар. Загорелся одноэтажный четырехквартирный деревянный дом на улице Республики, 25. Все произошло в 14.18 по местному времени. В дежурную часть позвонили очевидцы. К приезду пожарных площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС приняли необходимые меры по защите близлежащих домов и строений.

- В 18:28 пожар был ликвидирован, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. - На тушение пожара от МЧС России привлекалось 15 человек, 5 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал. Добавим, что горевший дом находится в частном секторе в районе цветочного рынка, где в будущем планируется построить Цветочный квартал.

Что стало причиной ЧП, сейчас устанавливается. На месте возгорания работали дознаватели.