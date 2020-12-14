В Красноярске со стороны Маерчака на въезде на развязку установили импульсные знаки

Умные знаки установлены вдоль трассы в направлении аэропорта, а сейчас еще и в самом городе Фото: КРУДОР

В Красноярске со стороны улицы Маерчака на въезде на развязку установили современные импульсные знаки. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе мэрии.

Место было выбрано не случайно, ведь эта магистраль считается одной из самых оживленных. Знаки снабжены специальной подсветкой, они загораются по цепочке с заданным интервалом, обозначая водителям опасный поворот.

Напомним, впервые такую технологию в регионе применили вдоль трассы, которая ведет из аэропорта в краевой центр. Теперь же интеллектуальная система «Умный поворот» будет обеспечивать безопасность дорожного движения и в городе в темное время суток.

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Светодиодные знаки появились на опасном повороте: это седьмой километр дороги из аэропорта в Красноярск. Они загораются последовательно, с заданным интервалом. Это позволяет водителям понять, что впереди опасный поворот. Знаки хорошо видны в любое время суток, даже при ухудшении погоды (подробнее).