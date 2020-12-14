Администрация Красноярска будет судиться за недострой на улице Сурикова

Иск находится в Арбитражном суде Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой арбитраж был подан иск от департамента муниципального имущества и земельных отношений красноярской администрации об изъятии у ООО «Торговый комплекс Эльдорадо» незавершенного объекта строительства в районе улицы Сурикова и проспекта Мира. Как сообщают Gornovosti, долгострой планируют продать на торгах.

Напомним, в сентябре 2003 года организация получила разрешение на возведение восьмиэтажного здания торгово-офисного комплекса. Но в процессе строительства в проект были внесены изменения, разрешения на которые не было. По этому поводу долго судились.

В 2015 году из торгового центра «Эльдорадо» долгострой решили перепрофилировать в гостиницу. Срок на все – полтора года. Между департаментом муниципального имущества и застройщиком был заключен договор на три года. Но в 2018 году срок аренды истек, а земельный участок вместе с недостроенным объектом администрации города так и не вернулся. И вновь этот вопрос придется решать в судебном порядке.

В пресс-службе Арбитражного суда края сообщили, что пока иск оставлен без движения – отсутствуют некоторые документы. Эти замечания должны быть устранены до 13 января следующего года.