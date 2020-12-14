В Хакасии и Туве 31 декабря сделали нерабочим днем

В Туве и Хакасии последний день декабря сделали выходным Фото: Мария ЛЕНЦ

Быть или не быть 31 декабря выходным днем? Это вопрос должен был решить каждый регион отдельно. Но для этого пришлось бы пожертвовать субботним выходным 26 декабря. Хакасия и Тува воспользовались этой возможностью.

В ходе прямого эфира с подписчиками в социальных сетях глава Хакасии Валентин Коновалов объявил о том, что последний день декабря в республике станет нерабочим.

- Подчеркну - мы это можем прямо распространить только на республиканских госслужащих, работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона, - отметил Валентин Коновалов. - Остальным дадим соответствующую рекомендацию.

Такое же решение было принято и в Туве. И вот что написал на своей страничке в соцсети глава республики Шолбан Кара-Оол:

«Земляки, принял решение сделать 31 декабря в этом году нерабочим днем. Данный рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Учитывая, каким сложным выдался 2020 год, понимаю, как необходим отдых и полноценное чувство праздника землякам. Проведите этот день в теплой семейной обстановке».

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в Красноярском крае от такой привилегии отказались. Но в правительстве региона напомнили, что согласно Трудовому кодексу РФ, 31 декабря станет сокращенным рабочим днем, поскольку «предшествует официальному празднику».

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В Красноярском крае 31 декабря останется рабочим днем

После того, как Госдума в конце ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, регионам предстояло самостоятельно решить, работать или отдыхать в этот день. У региональных властей была возможность сделать предновогодний день нерабочим днем за счет другого выходного. Этот рабочий день можно было перенести на последнюю субботу года - 26 декабря (подробнее).