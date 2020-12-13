Сани с сибирским осетром нашли в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Сани с сибирским осетром нашли в Красноярском крае. По предварительной информации, незаконно добытую рыбу перевозил житель севера. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили более чем в 800 тысяч рублей.

- Нашли злоумышленника во время патрулирования территории сотрудниками автоинспекции. Они остановили снегоход с санями, в которых находились двое пассажиров. Во время проверки выяснили, что у водителя нет документов на право управления снегоходом и на само транспортное средство. В санях нашли пять «хвостов» краснокнижной рыбы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении водителя снегохода составили административный протокол за управление транспортным средством без водительских прав. Один из пассажиров был причастен к незаконному вылову осетра. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело за незаконную добычу особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Максимально возможное наказание - до трех лет лишения свободы.